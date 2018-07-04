В Витебской области разыскивают двух подростков. Вероятно, их побег мог быть связан

Новости Беларуси. Двух подростков разыскивают в Витебской области.

По информации УВД Витебского облисполкома, инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря «Спартаковец» в Витебской области сообщил, что из лагеря ушла 13-летняя девочка. Валерия Грунтова – воспитанница Детского дома Витебска – покинула лагерь вечером первого июля.

Сейчас о местонахождении подростка нет никакой информации.

В этот же день из дома в Новополоцке ушел Даниил Щербаков, которому 14 лет. Мальчик сообщил маме, что отправится в магазин, но с тех пор подростка не видели.

Правоохранители считают, что оба эти побега могут быть связаны. В свое время подростки вместе лечились в медучреждении, где и познакомились. Вероятно, что они могли договориться о встрече в установленном месте.

Приметы подростков:

Грунтовой Валерии на вид 15-16 лет, ее рост составляет около 165-175 сантиметров. Волосы крашеные – они оранжевого цвета.

Девочка была одета в серую байку с капюшоном, чёрные джинсы с декоративным разрывом на одном из колен, чёрные кроссовки с белой подошвой. При себе у девочки был красный рюкзак с черными вставками.

Щербакову Даниилу на вид около 16-17 лет. Он среднего телосложения. Его рост составляет примерно 170-175 сантиметров. Волосы светлые и короткие.

На подростке была надета черная байка с рисунком на груди, темная ветровка, темные брюки цвета хаки, черные кеды с белой подошвой, черная кепка с белой надписью «Police».

О местонахождении пропавших подростков просят сообщить по телефону 102.

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