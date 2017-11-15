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Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция накажет мужчину, который бросил собаку в ветклинике

15 ноября 2017 18:05
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Новости Беларуси. Бросил щенка и ушел в неизвестном направлении. В одну из столичных ветклиник мужчина принес питомца с тяжелыми переломами и попросил сделать рентген, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция накажет мужчину, который бросил собаку в ветклинике-1

Оказалось, что после возможной операции собака может остаться инвалидом. Тогда хозяин попросил усыпить пса, но получил отказ. Мужчина вышел из клиники на улицу и исчез. Сейчас по этому случаю проверку проводит милиция.

Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция накажет мужчину, который бросил собаку в ветклинике-3

Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД: 
В ходе разбирательств поступило заявление от директора ветеринарной клиники о привлечении к административной ответственности лица, которое оставило собаку. В настоящее время начат административный процесс. 

Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция накажет мужчину, который бросил собаку в ветклинике-5

Ночь семимесячный щенок провел в клинике. После его забрала волонтер. Женщина также оплатила дорогостоящую операцию. 

# происшествия # Бездомные животные # Фотофакт # Татьяна Моисеева

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