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В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП

12 июля 2019 09:19
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Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 35-летняя жительница Москвы, посетив одну из витебских церквей, избила местную прихожанку. Далее женщина села в свою иномарку и во время движения попала в ДТП с участием четырёх машин.

В аварии никто не пострадал, но были повреждены автомобили. Когда сотрудники задерживали женщину, она вела себя неадекватно. Гражданку передали медикам для оценки её психического состояния.

По факту случившегося ведётся проверка.

На днях мы рассказывали о женщине, которая в Минске облила маслом историческое здание.

Гражданка разыскивается – подробнее здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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