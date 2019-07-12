В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП

Новости Беларуси. В Витебске 11 июля россиянка устроила драку в церкви, а затем совершила массовую аварию.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 35-летняя жительница Москвы, посетив одну из витебских церквей, избила местную прихожанку. Далее женщина села в свою иномарку и во время движения попала в ДТП с участием четырёх машин.

В аварии никто не пострадал, но были повреждены автомобили. Когда сотрудники задерживали женщину, она вела себя неадекватно. Гражданку передали медикам для оценки её психического состояния.

По факту случившегося ведётся проверка.

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