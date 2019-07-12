В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме

Новости Беларуси. В Минске 12 июля примерно в 8 утра в беду попали утята.
Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут.
Новости Беларуси. В Минске 12 июля примерно в 8 утра в беду попали утята.
Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут.
Фото: Минское ГУМЧС
Из ливнёвки были спасены семь птенцов, которых сперва собрали в оградительные конусы, а потом отнесли к их матери, ждавшей неподалёку своих малышей.
Фото: Минское ГУМЧС
Фото: Минское ГУМЧС
Недавно мы рассказывали о другом трогательном спасении.
Подразделения МЧС помогли совятам вернуться в родное гнездо – подробнее здесь.