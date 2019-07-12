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В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме

12 июля 2019 07:31
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Новости Беларуси. В Минске 12 июля примерно в 8 утра в беду попали утята.

Как сообщает Минское ГУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут.

В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме-1

Фото: Минское ГУМЧС

Из ливнёвки были спасены семь птенцов, которых сперва собрали в оградительные конусы, а потом отнесли к их матери, ждавшей неподалёку своих малышей.

В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме-4

Фото: Минское ГУМЧС

В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме-6

Фото: Минское ГУМЧС

Недавно мы рассказывали о другом трогательном спасении.

Подразделения МЧС помогли совятам вернуться в родное гнездо – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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