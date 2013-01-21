Пожар в частном доме в Рогачевском районе. Пожилая мать и её двое сыновей сгорели заживо

Новости Беларуси. Пожилая мать и её двое взрослых сыновей сгорели вчера во время пожара в Рогачевском районе Гомельской области. О пожаре сообщили соседи. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем, рухнули потолочные перекрытия.

В доме находилась семья из трех человек: 91-летняя хозяйка и ее сыновья 1952 и 1957 годов рождения. При разборе завалов обнаружены тела погибших. Причина трагедии устанавливается.



Нередко причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнём. Так, пожар в квартире минской многоэтажки по улице Уборевича унес жизни двух человек. В огне погиб 46-летний мужчина и его гостья из соседнего подъезда. Как сообщили в МЧС, возгорание потушили быстро – в течении двух минут. В квартире сильно закопчены стены и потолок. Никто из жильцов соседних квартир не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

