Сильные холода парализовали воздушное сообщение в Европе. Убытки терпит и национальный авиаперевозчик Беларуси

Настоящая зима пришла и в Европу. Сильные метели нарушили привычную жизнь жителей Британии, Германии, Франции и Бельгии. Так, в Лондоне отменено более 260 рейсов. Из-за плохой видимости аэропорт «Хитроу» не может ни принимать, ни выпускать самолеты. Нелетная погода продолжается третий день. В залах ожидания тысячи пассажиров.

Милости у небесной канцелярии просят и в парижских воздушных гаванях «Шарль де Голль» и «Орли». Там отменен каждый третий рейс. В основном - внутреннего сообщения. Кроме того, в Париже из-за разгула стихии не ходит общественный транспорт.

Не выдержал испытания снегом и третий по загруженности в Европе аэропорт в немецком Франкфурте. Он и вовсе приостановил работу на несколько часов. Небо над Европой по крайней мере 21 января еще будет закрыто. Снегопады продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад пришел и в Центральную Россию. Он шел всю ночь и продолжается сейчас. Пробки на дорогах, сугробы на тротуарах — нелегко приходится всем.

Снежный коллапс в Западной Европе доставляет неудобства и белорусам. Так, рейс из Франкфурта, который ждали в Минске еще 20 января, приземлился только 21 января в районе четырех дня. Национальный авиаперевозчик терпит серьезные убытки. Были задержаны на несколько часов и рейсы из Парижа и Лондона.

Сегодня ситуация по-прежнему сложная. На 2,5 часа сместилось время вылета из Минска в Амстердам. В эти минуты самолет уже возвращается в белорусскую воздушную гавань. В такую погоду национальный авиаперевозчик отправляет самые опытные экипажи.