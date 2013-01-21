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62-летний британец оттащил двухметровую акулу от детей на пляже в Австралии

21 января 2013 15:08
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Новости Австралии. Героический, в прямом смысле этого слова, поступок британца стал достоянием мировой общественности.  62-летний британец Пол Маршаллси оттащил акулу от детей на пляже в Австралии. Инцидент произошел на пляже Балкок-бич в туристическом городке Калундра, расположенном на юго-востоке штата Квинсленд.

Услышав крики детей, мужчина, не раздумывая, бросился на помощь. Пол схватил двухметровую акулу за хвост и направил обратно в море. В это время остальные отдыхающие вытаскивали из воды десятки купавшихся детей.

Пол Маршаллси:
Акула в мгновение ока чуть не откусила мне ногу, это произошло так быстро.

Как отметил в интервью пляжный спасатель, появление акулы могло свидетельствовать о том, что она больна, либо сильно голодна.

# происшествия # Нападение акулы

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