62-летний британец оттащил двухметровую акулу от детей на пляже в Австралии

Новости Австралии. Героический, в прямом смысле этого слова, поступок британца стал достоянием мировой общественности. 62-летний британец Пол Маршаллси оттащил акулу от детей на пляже в Австралии. Инцидент произошел на пляже Балкок-бич в туристическом городке Калундра, расположенном на юго-востоке штата Квинсленд.

Услышав крики детей, мужчина, не раздумывая, бросился на помощь. Пол схватил двухметровую акулу за хвост и направил обратно в море. В это время остальные отдыхающие вытаскивали из воды десятки купавшихся детей.

Пол Маршаллси:

Акула в мгновение ока чуть не откусила мне ногу, это произошло так быстро.



Как отметил в интервью пляжный спасатель, появление акулы могло свидетельствовать о том, что она больна, либо сильно голодна.