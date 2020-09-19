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На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость

19 сентября 2020 14:10
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Новости Беларуси. 18 сентября около одиннадцати вечера в Витебске произошёл пожар в многоэтажке.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение из окна квартиры, расположенной на первом этаже шестиэтажки, также наблюдалось сильное задымление в подъезде.

На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Выяснилось, что во время загорания в квартире находились 48-летняя хозяйка, её 59-летний сожитель и 35-летний гость. Шедший из окна дым заметил прохожий, также он увидел стоявших на балконе мужчину и женщину, у которых не получалось выбраться самостоятельно. Гражданин подбежал к ним и помог выйти на улицу.

На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Женщина с ожогами и её гость с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Сожитель хозяйки квартиры сам вышел из дома, не пострадал. Подразделения МЧС эвакуировали из вышерасположенных квартир 10 человек.

На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка, причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.

На неделе на пожаре в Минске пострадала женщина. Загорание могло произойти из-за курения в постели – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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