На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость
Новости Беларуси. 18 сентября около одиннадцати вечера в Витебске произошёл пожар в многоэтажке.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение из окна квартиры, расположенной на первом этаже шестиэтажки, также наблюдалось сильное задымление в подъезде.
Выяснилось, что во время загорания в квартире находились 48-летняя хозяйка, её 59-летний сожитель и 35-летний гость. Шедший из окна дым заметил прохожий, также он увидел стоявших на балконе мужчину и женщину, у которых не получалось выбраться самостоятельно. Гражданин подбежал к ним и помог выйти на улицу.
Женщина с ожогами и её гость с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Сожитель хозяйки квартиры сам вышел из дома, не пострадал. Подразделения МЧС эвакуировали из вышерасположенных квартир 10 человек.
Пожар потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка, причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
На неделе на пожаре в Минске пострадала женщина. Загорание могло произойти из-за курения в постели – подробнее здесь.