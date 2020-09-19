На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость

Новости Беларуси. 18 сентября около одиннадцати вечера в Витебске произошёл пожар в многоэтажке. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение из окна квартиры, расположенной на первом этаже шестиэтажки, также наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Фото: Витебское ОУМЧС

Выяснилось, что во время загорания в квартире находились 48-летняя хозяйка, её 59-летний сожитель и 35-летний гость. Шедший из окна дым заметил прохожий, также он увидел стоявших на балконе мужчину и женщину, у которых не получалось выбраться самостоятельно. Гражданин подбежал к ним и помог выйти на улицу.

Фото: Витебское ОУМЧС

Женщина с ожогами и её гость с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Сожитель хозяйки квартиры сам вышел из дома, не пострадал. Подразделения МЧС эвакуировали из вышерасположенных квартир 10 человек.

Фото: Витебское ОУМЧС