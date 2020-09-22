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Под Минском столкнулись Seat и Mercedes. Есть пострадавшие

22 сентября 2020 14:54
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Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Есть пострадавшие. Возле деревни Королев Стан столкнулись Seat и Mercedes, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском столкнулись Seat и Mercedes. Есть пострадавшие-1

До приезда спасателей очевидцы достали пассажира из первой машины. Он госпитализирован.

Под Минском столкнулись Seat и Mercedes. Есть пострадавшие-4

Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального устройства деблокировали сотрудники МЧС. С травмами он находится в больнице.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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