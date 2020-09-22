Под Минском столкнулись Seat и Mercedes. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Есть пострадавшие. Возле деревни Королев Стан столкнулись Seat и Mercedes, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До приезда спасателей очевидцы достали пассажира из первой машины. Он госпитализирован.