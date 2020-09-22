Под Минском столкнулись Seat и Mercedes. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Есть пострадавшие. Возле деревни Королев Стан столкнулись Seat и Mercedes, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Есть пострадавшие. Возле деревни Королев Стан столкнулись Seat и Mercedes, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
До приезда спасателей очевидцы достали пассажира из первой машины. Он госпитализирован.
Еще одного пострадавшего из салона легковушки при помощи специального устройства деблокировали сотрудники МЧС. С травмами он находится в больнице.