Повредил лифт и почтовые ящики. В Витебске у парня не сложился разговор с девушкой

Новости Беларуси. В Витебске у молодого человека не задался разговор с девушкой, и он нанёс ущерб её дому.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в милицию обратился председатель товарищества собственников жилья одной из многоэтажек по улице Максима Горького.

Заявитель рассказал, что в подъезде ночью кто-то повредил кнопки лифта и почтовые ящики. Ущерб был оценён в 169 рублей 50 копеек.

В ходе расследования сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний водитель такси. В тот день парень вместе с друзьями приехал в гости к знакомой.

Нетрезвый мужчина не смог наладить диалог с девушкой, разозлился и выместил свои эмоции на всём, что попало под руку.

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