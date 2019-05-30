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Повредил лифт и почтовые ящики. В Витебске у парня не сложился разговор с девушкой

30 мая 2019 14:06
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Новости Беларуси. В Витебске у молодого человека не задался разговор с девушкой, и он нанёс ущерб её дому.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в милицию обратился председатель товарищества собственников жилья одной из многоэтажек по улице Максима Горького.  

Заявитель рассказал, что в подъезде ночью кто-то повредил кнопки лифта и почтовые ящики. Ущерб был оценён в 169 рублей 50 копеек.  

В ходе расследования сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний водитель такси. В тот день парень вместе с друзьями приехал в гости к знакомой.  

Нетрезвый мужчина не смог наладить диалог с девушкой, разозлился и выместил свои эмоции на всём, что попало под руку.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Весной 2019 года в Минске пьяный мужчина повредил дорожную технику.  

Подозреваемым оказался учитель математики – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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