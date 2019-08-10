В Витебске произошло столкновение между автобусом и легковушкой

Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого вечера в Витебске столкнулись автобус и легковушка.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла между автобусом «МАЗ-1052062», за рулём которого находился 51-летний водитель, и Mazda 626 под управлением 29-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.
На прошлой неделе в Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус.
В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,9 промилле алкоголя – здесь подробности.