В Витебске произошло столкновение между автобусом и легковушкой

Новости Беларуси. 9 августа примерно в полдевятого вечера в Витебске столкнулись автобус и легковушка.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла между автобусом «МАЗ-1052062», за рулём которого находился 51-летний водитель, и Mazda 626 под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.

На прошлой неделе в Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус.