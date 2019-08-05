Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске

Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Четвертого августа вечером на пр. Жолтовского 31-летний водитель легковушки, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.