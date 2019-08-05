Нетрезвый водитель легковушки влетел в автобус в Пинске

Новости Беларуси. В Пинске нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус, который находился на остановочном пункте. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.
Четвертого августа вечером на пр. Жолтовского 31-летний водитель легковушки, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Установлено, что водитель легкового автомобиля сел за руль с 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 31-летнему мужчине грозит лишение водительского удостоверения и денежный штраф.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В июне в Бресте за полчаса было задержано 2 водителя. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения (читать дальше).