В Витебске проехавшая перекрёсток на «красный» маршрутка попала в ДТП

Новости Беларуси. 6 января около семи вечера в Витебске столкнулись маршрутка и легковушка.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на перекрёстке улиц Чкалова и Воинов-Интернационалистов. Volkswagen Crafter с 57-летним водителем за рулём проехал перекрёсток на красный свет, в результате чего произошло столкновение с Ford Focus.