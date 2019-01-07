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В Витебске проехавшая перекрёсток на «красный» маршрутка попала в ДТП

07 января 2019 07:46
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Новости Беларуси. 6 января около семи вечера в Витебске столкнулись маршрутка и легковушка.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на перекрёстке улиц Чкалова и Воинов-Интернационалистов. Volkswagen Crafter с 57-летним водителем за рулём проехал перекрёсток на красный свет, в результате чего произошло столкновение с Ford Focus.  

В Витебске проехавшая перекрёсток на «красный» маршрутка попала в ДТП-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В происшествии пострадали два пассажира маршрутки, они были доставлены в медучреждение и отпущены домой после осмотра. Всего в микроавтобусе находилось десять пассажиров.  

В Витебске проехавшая перекрёсток на «красный» маршрутка попала в ДТП-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По факту ДТП проводится проверка.  

Зимой 2018 года в Гродно перевернулась маршрутка. 

Пострадала малолетняя пассажирка врезавшейся в микроавтобус иномарки – подробнее здесь.  

# Авария в Витебске # происшествия

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