Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно маршрутка опрокинулась после аварии на перекрестке.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось утром одиннадцатого декабря.
Водитель автомобиля Ford столкнулся с Mercedes, который заканчивал поворот налево. Маршрутка получила удар в заднюю правую часть, после чего транспортное средство опрокинулось.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В салоне маршрутки кроме водителя находились четыре пассажира. Никто не получил серьезных травм.
В больницу после ДТП доставили малолетнюю пассажирку автомобиля Ford. Ее осматривают врачи. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве.
По факту аварии проводится проверка.
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