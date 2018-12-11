Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Гродно

Водитель автомобиля Ford столкнулся с Mercedes, который заканчивал поворот налево. Маршрутка получила удар в заднюю правую часть, после чего транспортное средство опрокинулось.

Новости Беларуси. В Гродно маршрутка опрокинулась после аварии на перекрестке.

В салоне маршрутки кроме водителя находились четыре пассажира. Никто не получил серьезных травм.

В больницу после ДТП доставили малолетнюю пассажирку автомобиля Ford. Ее осматривают врачи. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

По факту аварии проводится проверка.