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Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Гродно

11 декабря 2018 07:49
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Новости Беларуси. В Гродно маршрутка опрокинулась после аварии на перекрестке.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось утром одиннадцатого декабря.

Водитель автомобиля Ford столкнулся с Mercedes, который заканчивал поворот налево. Маршрутка получила удар в заднюю правую часть, после чего транспортное средство опрокинулось.

Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Гродно-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В салоне маршрутки кроме водителя находились четыре пассажира. Никто не получил серьезных травм.

В больницу после ДТП доставили малолетнюю пассажирку автомобиля Ford. Ее осматривают врачи. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

По факту аварии проводится проверка.

В конце ноября в Гродно ребенок выбежал на дорогу за пьяным отцом и попал под колеса машины (читать далее).

# Авария в Гродненской области # происшествия

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