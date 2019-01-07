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В Польше автобус с туристами из Беларуси оказался в кювете

07 января 2019 07:17
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Новости Беларуси. Ночью 6 января в Польше автобус с туристами из Беларуси попал в аварию.  

Согласно информации полиции Подкарпатского воеводства, происшествие случилось на национальной дороге № 19 в районе местности Домостова. На одном из поворотов грузовик с прицепом выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai, который двигался в сторону Жешува.  

В Польше автобус с туристами из Беларуси оказался в кювете-1

Фото: полиция Подкарпатского воеводства  

44-летний водитель легковушки погиб на месте, его 39-летнюю супругу госпитализировали, но спасти жизнь женщины не удалось. В медучреждение также были доставлены их дети – мальчики 2 и 11 лет, их жизни вне опасности.  

В полиции также отмечают, в что ещё одним участником ДТП стал автобус с белорусскими туристами. Водитель транспортного средства съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Никто из находившихся в автобусе 56 человек не пострадал.  

В Польше автобус с туристами из Беларуси оказался в кювете-4

Фото: полиция Подкарпатского воеводства  

Весной 2018 года в Польше перевернулся автобус с белорусскими туристами. 

Телесные повреждения получили 11 человек – подробности здесь.  

# Авария в Польше # происшествия

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