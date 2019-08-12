В Витебске одна девушка отняла кольца у другой, угрожая ножом

В какой-то момент между 26-летней заявительницей и 25-летней девушкой начался словесный конфликт. Младшая из них заметила украшения, которые были на пальцах у старшей.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в квартире безработного 27-летнего жителя областного центра собралась компания молодых людей. Гости и хозяин вместе выпивали и отдыхали.

Новости Беларуси. Днём 11 августа в Витебске девушка, угрожая ножом, отняла у неработающей местной жительницы два золотых кольца.

Гражданка потребовала отдать кольца ей, обратив внимание на своё сложное финансовое положение. Витеблянка отказалась. Тогда её собеседница взяла нож и повторила своё требование.

В итоге девушка завладела украшениями, а затем сдала их в ломбард. На полученные деньги фигурантка купила алкоголь.

Подозреваемая задержана по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Весной 2019 года в Могилёвской области две девушки избили восьмерых студенток.