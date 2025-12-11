Санкции – шаг к очередным социальным потрясениям. Что обсудили на международной конференции в Минске?

Санкции – это шаг к очередным социальным потрясениям, в результате которых страдают люди во всех государствах. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько на международной конференции, посвященной современным экономическим вызовам и их влиянию на трудовые отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители многих стран мира на себе ощутили разрушительные последствия политики экономического санкционного разделения. Это проявляется в росте цен на продукты и услуги, снижении социальных гарантий и потере рабочих мест. Участники конференции намерены выработать новые подходы и инструменты, которые позволят защитить работников в современных условиях. В этой ситуации именно Международная организация труда может и должна принять меры противодействия односторонним принудительным санкциям. Это даст возможность не на словах, а на деле достичь реального прогресса в повышении благополучия трудящихся.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Все были нам благодарны, что мы выступили организатором и инициатором проведения такого разговора. Это площадка обсудить, найти решение и заявить всему миру о том, что необходимо соблюдать права людей, права человека труда и позволять странам развиваться. Экономические санкции ни к чему не приводят. Они не приводят ни к развитию общества, ни к увеличению заработной платы, ни к защите человека, ни к защите собственного государства. Мы сегодня видим на различных примерах. В год умирают более 500 тысяч человек, которые в результате санкций не смогли получить необходимую медпомощь. Это результаты одного из последних исследований европейских ученых. Катастрофические последствия экономические ограничения оказывают и на глобальную продовольственную безопасность. С 2020 года отмечается рост количества голодающих людей в мире.

Ощущается влияние и на сферу труда. Компании вынуждены приспосабливаться к новым логистическим и экономическим реалиям, а работники – к постоянно меняющимся условиям. Все это грозит сокращением рабочих мест, снижением заработных плат, усиливается неопределенность завтрашнего дня.

Зия Саед, генеральный секретарь Всепакистанской федерации объединенных профсоюзов:

В Пакистане существует также угроза империалистических стран, которые оттягивают свое производство. И пакистанские рабочие, в том числе и другие, теряют свои рабочие места. У нас так же, как и в Беларуси, актуальна проблема условий труда, актуальна проблема потери работы и нехватки рабочих мест.