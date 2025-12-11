Заседание Евразийского межправсовета – какие решения обсуждают в Москве и что они означают для Беларуси?

В Москве 11 декабря проходит один из ключевых интеграционных форумов года – заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, где определяют экономическую политику Союза на годы вперед. А также обозначают направления, которые станут знаковыми для всей евразийской повестки. Беларусь на встрече представляет премьер-министр Александр Турчин. Наша страна в 2025 году председательствует во всех органах ЕАЭС, и именно Беларусь формирует многие решения, которые сейчас переходят в стадию практической реализации. Среди главных тем – укрепление внутреннего рынка, кооперация в промышленности и АПК, энергетика и новые подходы к технологическому развитию.

Особый акцент – на механизме поддержки кооперационных проектов. Он уже позволил запустить первые инициативы сразу в нескольких государствах, а впереди – еще больше возможностей для производителей и совместных разработок. Для Беларуси это новые компетенции, рабочие места и экспорт. Какие решения обсуждают в Москве и что они означают для нашей страны – в сюжете Ольги Масловской.

Участников зимнего заседания Евразийского межправительственного совета Москва встретила дождем. Но не ливень в середине декабря стал причиной временного закрытия нескольких международных аэропортов столицы. Из-за атаки беспилотников, которая была успешно пресечена, к примеру, борт премьер-министра Армении Николы Пашиняна был перенаправлен в воздушную гавань Санкт-Петербурга. И уже оттуда – в Златоглавую. Белорусская делегация прибыла без приключений. Из аэропорта – сразу в Дом правительства России. Премьер-министр Александр Турчин возглавляет работу Евразийского межправсовета. В 2025-м наша страна председательствует в ЕАЭС.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Отдельно отмечу существенный рост предпринимательской активности в наших странах. Инвестиции в основной капитал в целом по Евразийскому экономическому союзу в первом полугодии прибавили свыше 6 %. Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе, прежде всего, когда речь идет о запуске высокотехнологичных предприятий. Из союзного бюджета субсидируем процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств. Средства можно направить на запуск совместных производств, модернизацию мощностей. Общий объем ресурсов, предусмотренных на эти цели, сейчас превышает уже 5 миллиардов рублей. Высокие темпы прироста ВВП, загрузка производственных мощностей и объем взаимной торговли – на уровне 2024 года. Безработица в большинстве странах ЕАЭС – на исторически низком уровне. Кыргызстан, который в 2025 году отмечает десятилетие участия в объединении, отмечает: шаг был верным.

Арзыбек Кожошев, министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии:

Это было взвешенное политически правильное решение, потому что все экономические, макроэкономические показатели показывают, что идет рост ВВП. В среднем рост составлял более 4 % ежегодно. В прошлом году самый высокий рост показателей уровня ВВП был именно в Кыргызстане в сравнении с другими странами. И текущий год тоже показывает, что динамика роста ВВП с каждым годом улучшается. Вместе действительно выгодно. Так, в 2025-м в объединении заработал механизм субсидирования кооперационных проектов в промышленности.

Ольга Масловская, корреспондент:

Уже два стартапа получили ссуду из бюджета ЕАЭС. На рассмотрении еще 16 заявок. Механизм призван стимулировать развитие промышленности и кооперационных связей между производителями стран – участников объединения. В уходящем году аналогичный подход решено применить и в АПК. Сейчас разрабатывается законодательная база. Устранение барьеров во взаимной торговле по-прежнему актуально на пространстве ЕАЭС. Также предстоит соблюсти интересы всех сторон при создании единого рынка нефти и нефтепродуктов – планируется, что он заработает в 2027 году. Унификация национальных сводов законов, углубление интеграционных процессов – задач на новую пятилетку в Союзе достаточно.