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Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области

11 декабря 2025 17:09
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В стране продолжается масштабная работа по наведению порядка в агропромышленном комплексе. По поручению Главы государства в регионах проводится тщательный мониторинг деятельности хозяйств, контроль производственной дисциплины и исполнения требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области-2

Первые результаты уже подведены в Витебской области. Здесь сотрудники органов внутренних дел выявили десятки преступлений и сотни нарушений. С 30 октября возбуждено 28 уголовных дел, среди них факты хищений, взяточничества и сокрытия падежа скота. 

Зафиксировано более 400 случаев появления сотрудников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание – безопасности на дорогах. Сотрудники ГАИ выявили 325 нарушений ПДД, допущенных водителями аграрных предприятий.

Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области-4

Выполняя поручения главы государства, в регионе продолжаются масштабные мероприятия по наведению порядка в агропромышленном комплексе. На объектах АПК проходят совместные рейды с участием правоохранительных органов. 

В центре внимания все вопросы: от соблюдения трудовой дисциплины и условий содержания животных до исправности сельскохозяйственной техники и соблюдения правил ее эксплуатации. Как отмечают руководители организаций, такой контроль позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в хозяйственной деятельности.

Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента.

Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области-6

Алексей Бухалович, директор сельхозпредприятия «АСБ-Агро Новатор»:
Хочется отметить, что на сегодня вся техника поставлена на линейку готовности (на хранение) на 100 %. Помимо тех задач, которые поставил глава государства по наведению порядка на фермах, очень серьезное внимание было уделено наведению порядка и в мастерских. 

Сегодня были включены значительные ресурсы по вывозке металлолома, списанию техники, наведению порядка в боксах. Охвачена полностью вся мастерская. Можем наблюдать, как сегодня подготовились мы к условиям зимнего хранения техники, так и постепенно готовимся к сезону. В будущем возобновляем ремонт техники: посевные агрегаты и почвообрабатывающая техника.

Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области-8

Ключевая цель контрольных мероприятий – обеспечить стабильную и эффективную работу организаций агропромышленного комплекса.

Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области-10

Вадим Гердов, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома:
Сотрудниками милиции в рамках действующего распоряжения управления внутренних дел продолжается проведение рейдовых мероприятий на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Данные мероприятия профилактического и оперативно-розыскного характера прежде всего направлены на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций. 

Выявление фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц, в том числе связанных с ненадлежащими условиями содержания крупного рогатого скота и его непроизводственного выбытия, соблюдение среди работников трудовой дисциплины, обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, навести железный порядок в аграрной отрасли северного региона страны Александр Лукашенко потребовал в конце октября на масштабном совещании по развитию Витебской области. Тогда глава государства дал конкретный срок – к 1 января все вопросы в работе АПК Витебщины должны быть сняты.

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