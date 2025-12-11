Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области

В стране продолжается масштабная работа по наведению порядка в агропромышленном комплексе. По поручению Главы государства в регионах проводится тщательный мониторинг деятельности хозяйств, контроль производственной дисциплины и исполнения требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые результаты уже подведены в Витебской области. Здесь сотрудники органов внутренних дел выявили десятки преступлений и сотни нарушений. С 30 октября возбуждено 28 уголовных дел, среди них факты хищений, взяточничества и сокрытия падежа скота. Зафиксировано более 400 случаев появления сотрудников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание – безопасности на дорогах. Сотрудники ГАИ выявили 325 нарушений ПДД, допущенных водителями аграрных предприятий.

Выполняя поручения главы государства, в регионе продолжаются масштабные мероприятия по наведению порядка в агропромышленном комплексе. На объектах АПК проходят совместные рейды с участием правоохранительных органов. В центре внимания все вопросы: от соблюдения трудовой дисциплины и условий содержания животных до исправности сельскохозяйственной техники и соблюдения правил ее эксплуатации. Как отмечают руководители организаций, такой контроль позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в хозяйственной деятельности. Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента.

Алексей Бухалович, директор сельхозпредприятия «АСБ-Агро Новатор»:

Хочется отметить, что на сегодня вся техника поставлена на линейку готовности (на хранение) на 100 %. Помимо тех задач, которые поставил глава государства по наведению порядка на фермах, очень серьезное внимание было уделено наведению порядка и в мастерских. Сегодня были включены значительные ресурсы по вывозке металлолома, списанию техники, наведению порядка в боксах. Охвачена полностью вся мастерская. Можем наблюдать, как сегодня подготовились мы к условиям зимнего хранения техники, так и постепенно готовимся к сезону. В будущем возобновляем ремонт техники: посевные агрегаты и почвообрабатывающая техника.

Ключевая цель контрольных мероприятий – обеспечить стабильную и эффективную работу организаций агропромышленного комплекса.