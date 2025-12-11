Десятки уголовных дел возбудили после разгромного совещания Президента в Витебской области
В стране продолжается масштабная работа по наведению порядка в агропромышленном комплексе. По поручению Главы государства в регионах проводится тщательный мониторинг деятельности хозяйств, контроль производственной дисциплины и исполнения требований безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые результаты уже подведены в Витебской области. Здесь сотрудники органов внутренних дел выявили десятки преступлений и сотни нарушений. С 30 октября возбуждено 28 уголовных дел, среди них факты хищений, взяточничества и сокрытия падежа скота.
Зафиксировано более 400 случаев появления сотрудников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание – безопасности на дорогах. Сотрудники ГАИ выявили 325 нарушений ПДД, допущенных водителями аграрных предприятий.
Выполняя поручения главы государства, в регионе продолжаются масштабные мероприятия по наведению порядка в агропромышленном комплексе. На объектах АПК проходят совместные рейды с участием правоохранительных органов.
В центре внимания все вопросы: от соблюдения трудовой дисциплины и условий содержания животных до исправности сельскохозяйственной техники и соблюдения правил ее эксплуатации. Как отмечают руководители организаций, такой контроль позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в хозяйственной деятельности.
Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента.
Алексей Бухалович, директор сельхозпредприятия «АСБ-Агро Новатор»:
Хочется отметить, что на сегодня вся техника поставлена на линейку готовности (на хранение) на 100 %. Помимо тех задач, которые поставил глава государства по наведению порядка на фермах, очень серьезное внимание было уделено наведению порядка и в мастерских.
Сегодня были включены значительные ресурсы по вывозке металлолома, списанию техники, наведению порядка в боксах. Охвачена полностью вся мастерская. Можем наблюдать, как сегодня подготовились мы к условиям зимнего хранения техники, так и постепенно готовимся к сезону. В будущем возобновляем ремонт техники: посевные агрегаты и почвообрабатывающая техника.
Ключевая цель контрольных мероприятий – обеспечить стабильную и эффективную работу организаций агропромышленного комплекса.
Вадим Гердов, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома:
Сотрудниками милиции в рамках действующего распоряжения управления внутренних дел продолжается проведение рейдовых мероприятий на предприятиях агропромышленного комплекса.
Данные мероприятия профилактического и оперативно-розыскного характера прежде всего направлены на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций.
Выявление фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц, в том числе связанных с ненадлежащими условиями содержания крупного рогатого скота и его непроизводственного выбытия, соблюдение среди работников трудовой дисциплины, обеспечение безопасности дорожного движения.
Напомним, навести железный порядок в аграрной отрасли северного региона страны Александр Лукашенко потребовал в конце октября на масштабном совещании по развитию Витебской области. Тогда глава государства дал конкретный срок – к 1 января все вопросы в работе АПК Витебщины должны быть сняты.