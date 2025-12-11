Муковозчик: криптовалюта падает, недвижимость слабо растёт, а состояния детей Трампа пухнут как на дрожжах

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А вы знали, что за время текущего президентского срока Дональда Трампа трое его сыновей уже увеличили свое состояние примерно в 10 раз каждый? Конечно же, все благодаря продуманным инвестициям в криптовалюту, сделкам с недвижимостью и доходам от акций финансовых и оборонных компаний.

Совсем не вследствие инсайдерской информации, непрерывных заявлений из Белого дома, от которых штормит биржи, и не от собственной криптовалюты, выпущенной президентской семьей. Конечно, нет – они просто хорошо умеют вести бизнес, эти дети Лучшего Девелопера Вселенной!

По оценкам Forbes, сегодня состояние старшего сына президента Дональда Трампа-младшего достигает около 300 млн, тогда как год назад оно оценивалось примерно в 50 млн долларов. И это еще биткоин упал – а то ведь в сентябре его капитал составлял примерно полмиллиарда долларов.

Та же фигня происходит и с состояниями Эрика и Бэррона Трампов. Уж и криптовалюта падает, и недвижимость слабо растет в цене, а их состояния пухнут как на дрожжах: «750 млн у Эрика и потенциально 500 млн долларов у Бэррона», – такие оценки публикует Forbes. Наверное, они просто везунчики.

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