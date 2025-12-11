Единый день информирования: на предприятии «Амкодор-Белвар» обсудили тему будущего Беларуси

Повышение уровня жизни людей и конкурентоспособности белорусской экономики – одни из приоритетов государственной политики и главные ориентиры пятилетки качества. В преддверии второго заседания VII Всебелорусского народного собрания о векторах развития страны все чаще говорят в коллективах. На предприятии «Амкодор-Белвар» тему будущего Беларуси обсуждали в единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу присоединился помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов. Так, пятилетка качества стала актуальной стратегией развития страны, которая охватывает все сферы жизни общества и государства. А 2025 год стал Годом благоустройства. Речь не только о наведении порядка. Внимание уделено ремонту и строительству дорог, социальных объектов, зон отдыха. Это целый комплекс мер, направленных на создание комфортной среды для жизни.

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Сделано на самом деле очень многое: благоустроенные дворы, улицы, проезды, дороги. Многое очень сделано в плане озеленения. Десятки тысяч деревьев, кустарников. Развитие социальной сферы – это новые объекты здравоохранения, физкультурные объекты, развитие территорий парковой зон, зоны отдыха. Большая зона проведена в сфере обращения с отходами. В пятилетку качества меняют подходы к выпуску товаров и на предприятиях. Так, на «Амкодор-Белвар» упор сделали на роботизации производства и модернизации цехов. Результатом стало освоение новых видов продукции.