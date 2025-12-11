Заседание рабочей группы по содействию социально-экономическому развитию Витебской области прошло в Минске

АПК, промышленность, кадровый потенциал – эти и другие темы стали центральными на заседании рабочей группы по содействию социально-экономическому развитию Витебской области. Совещание под руководством председателей обеих палат парламента прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в октябре во время рабочей поездки в регион Президент поручил навести в области железный порядок. Особое внимание – аграрному сектору. По итогам той встречи была сформирована рабочая группа, перед которой поставлена ключевая задача выработать системные решения по наиболее острым вопросам.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По ряду аспектов мы видим действительно улучшения там, где это можно сделать путем наведения порядка, дисциплины, каких-то организационных мер. Там, где требуются экономические, структурные изменения, конечно, это требует большего времени, большего усилия. Но, естественно, они тоже находятся в поле мониторинга группы с тем, чтобы изменения произошли и по факторам долгосрочного характера.