В Толочине спасён тонувший в реке Друть рыбак

Новости Беларуси. 8 ноября около половины десятого утра спасателям сообщили о тонущем в Толочине на реке Друть рыбаке.

По сведениям Витебского ОУМЧС, лодка с мужчиной перевернулась, в результате чего гражданин ушёл под воду. Оперативно прибывшие работники МЧС спасли 60-летнего рыбака. Его доставили на берег, а затем передали медикам.

Пострадавший госпитализирован с общим переохлаждением организма.

Спасение мужчины было снято на видео, которое опубликовано на странице Витебского ОУМЧС в соцсети «ВКонтакте».

Осенью 2018 года в Жлобине годовалая девочка изнутри заблокировала двери автомобиля.