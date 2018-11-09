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В Толочине спасён тонувший в реке Друть рыбак

09 ноября 2018 06:36
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Новости Беларуси. 8 ноября около половины десятого утра спасателям сообщили о тонущем в Толочине на реке Друть рыбаке.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, лодка с мужчиной перевернулась, в результате чего гражданин ушёл под воду. Оперативно прибывшие работники МЧС спасли 60-летнего рыбака. Его доставили на берег, а затем передали медикам.  

Пострадавший госпитализирован с общим переохлаждением организма.  

Спасение мужчины было снято на видео, которое опубликовано на странице Витебского ОУМЧС в соцсети «ВКонтакте».  

Осенью 2018 года в Жлобине годовалая девочка изнутри заблокировала двери автомобиля.  

Чтобы освободить ребёнка, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть машину (здесь подробности).  

# Спасение # происшествия # Видеофакт

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