Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

Новости Беларуси. Водитель маршрутки не успел затормозить перед животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Водитель маршрутки не успел затормозить перед животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От удара лося отбросило на встречную полосу под колеса легкового автомобиля. Водитель которого потерял управление, выехал на «встречную» и врезался в еще одну машину.
В легковушке после удара заклинило коробку передач: она задним ходом разогналась, вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии помощь медиков понадобилась только пассажиру одного из автомобилей. Лось погиб.