Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

Новости Беларуси. Водитель маршрутки не успел затормозить перед животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От удара лося отбросило на встречную полосу под колеса легкового автомобиля. Водитель которого потерял управление, выехал на «встречную» и врезался в еще одну машину.