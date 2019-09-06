В Витебске мужчина помог задержать подозреваемого в убийстве знакомого

Новости Беларуси. В Витебске очевидец помог задержать мужчину, который ударил человека ножом в грудь.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, информация о правонарушении поступила в правоохранительные органы 5 сентября в 20:47. Витеблянка рассказала, что в лесополосе неподалёку от дома 62 по улице Чкалова мужчина ударил ножом её знакомого. К указанному месту немедленно выбыли сотрудники милиции.

Согласно предварительным данным, четыре человека проводили вместе время. В определённый момент мимо компании по тропинке проходил гражданин с сумкой. Одна из девушек попросила сигарету. В ответ на это мужчина оттолкнул её.

Потерпевший захотел поговорить с обидчиком, в результате чего подозреваемый ударил мужчину ножом в грудь и начал убегать. За ним погнался другой парень из компании. Ему удалось догнать фигуранта и передать его милиционерам. К этому моменту пострадавший погиб.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний витеблянин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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