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Белорус спровоцировал ДТП в России: 4 человека погибли

06 сентября 2019 12:05
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4 человека погибли, ещё двое получили травмы в страшной аварии в России, сообщили в программе «Экстренный вызов».  ДТП случилось в Павловском районе Воронежской области.

Одна из машин вылетела на встречку и столкнулась с МАЗом.

Белорус спровоцировал ДТП в России: 4 человека погибли-1

За рулем фуры находился 57-летний белорус.

От удара грузовик опрокинулся на бок и смял ещё 2 иномарки.

Возбуждено уголовное дело.

Белорус спровоцировал ДТП в России: 4 человека погибли-4

# ДТП # происшествия

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