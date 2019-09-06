Белорус спровоцировал ДТП в России: 4 человека погибли

4 человека погибли, ещё двое получили травмы в страшной аварии в России, сообщили в программе «Экстренный вызов». ДТП случилось в Павловском районе Воронежской области.
Одна из машин вылетела на встречку и столкнулась с МАЗом.
4 человека погибли, ещё двое получили травмы в страшной аварии в России, сообщили в программе «Экстренный вызов». ДТП случилось в Павловском районе Воронежской области.
Одна из машин вылетела на встречку и столкнулась с МАЗом.
За рулем фуры находился 57-летний белорус.
От удара грузовик опрокинулся на бок и смял ещё 2 иномарки.
Возбуждено уголовное дело.