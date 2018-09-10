В Гродно пьяный мужчина жестоко убил кота: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Гродно выясняются обстоятельства гибели кота из-за жестокого обращения с ним.

По информации официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений.

Общественное объединение защиты животных обратилось к правоохранителям с записью с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что от рук неизвестного мужчины погиб кот. Была проведена проверка, материалы которой стали основанием к возбуждению уголовного дела.

Была установлена личность подозреваемого. Оказалось, что вечером четырнадцатого июля в общественном месте областного центра мужчина подозвал животное к себе, а затем стал душить кота и бить его о лестницу. Местный житель скрылся после совершенного преступления.

Подозреваемый ранее был судим за хулиганство, он нигде не работает. В момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении мужчины.

Продолжается расследование дела.