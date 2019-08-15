МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси

Новости Беларуси. Выжившую в горах гражданку Беларуси в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси. Об этом сообщили в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве следят за ситуацией.

Белорусские дипломаты также окажут необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с трагедией. Напомним, сегодня сотрудники службы по управлению чрезвычайных ситуаций Грузии обнаружили тела 2-х туристок из Беларуси, потерявшихся на Тетнульди.