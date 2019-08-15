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МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси

15 августа 2019 13:57
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Новости Беларуси. Выжившую в горах гражданку Беларуси в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси. Об этом сообщили в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве следят за ситуацией.

МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси-1

Белорусские дипломаты также окажут необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с трагедией. Напомним, сегодня сотрудники службы по управлению чрезвычайных ситуаций Грузии обнаружили тела 2-х туристок из Беларуси, потерявшихся на Тетнульди.

МИД: раненную в горах Грузии белоруску переведут на лечение в Тбилиси-4

Они находились в составе группы альпинистов, но во время спуска отделились и через какое-то время сорвались с гребня вниз. Еще одна женщина спасена.

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# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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