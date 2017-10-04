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В Столбцовском районе рабочий попал в жатку комбайна

04 октября 2017 14:44
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе несчастный случай произошел на уборке кукурузы: в жатку комбайна попал мужчина, который находился на поле. 89-летнему мужчине отрезало обе ноги. К кукурузе он приехал на велосипеде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Механизатор, который работал на комбайне, не успел вовремя остановить машину. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия. Но уже точно известно: пострадавший пользовался слуховым аппаратом, который нашли в сумке. Сам же мужчина теперь в реанимации.

# происшествия # Несчастный случай

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