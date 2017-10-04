Смертельное ДТП в Гомельском районе: женщина выпала из прицепа трактора и попала под колеса двух автомобилей

Новости Беларуси. 3 октября в Гомельском районе женщина выпала из прицепа трактора и попала под колеса двух автомобилей.

По информации представителя УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 34-летняя женщина упала на проезжую часть дороги граница РФ-Гомель-Кобрин из полуприцепа трактора. После чего женщина попала под колеса двух легковых автомобилей, которые проезжали следом.

Пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водитель первого автомобиля, который ехал за трактором, заметил выпавшую женщину – он объехал ее и остановился на обочине и хотел обозначить пострадавшую аварийным знаком.

Второй автомобиль, который ехал следом за первым, совершил наезд на женщину.

Сотрудники ГАИ установили, что первый водитель при попытке объезда зацепил женщину задними колесами. Второй водитель совершил наезд на пострадавшую повторно.

За рулем трактора, который не был зарегистрирован, находился 37-летний мужчина в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения. Он не сразу заметил то, что пассажирка упала на дорогу.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По факту аварии проводится проверка.