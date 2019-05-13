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В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага. Юношу спасли

13 мая 2019 11:55
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Новости Беларуси. Днём 13 мая в Гродно молодой человек пытался спрыгнуть с крыши торгового дома «Неман». Парня остановили.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, юношу заметили прохожие. Он подошёл к краю открытой обзорной площадки, где также находится ресторан.  

Молодого человека спасли сотрудники заведения. Личность спасённого установлена, им оказался 19-летний студент одного из гродненских университетов.  

Парень был доставлен в специализированное медучреждение для обследования. Обстоятельства случившегося выясняются.  

# Спасение # происшествия

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