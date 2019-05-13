В Гродно парень пытался спрыгнуть с крыши универмага. Юношу спасли

Новости Беларуси. Днём 13 мая в Гродно молодой человек пытался спрыгнуть с крыши торгового дома «Неман». Парня остановили.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, юношу заметили прохожие. Он подошёл к краю открытой обзорной площадки, где также находится ресторан.

Молодого человека спасли сотрудники заведения. Личность спасённого установлена, им оказался 19-летний студент одного из гродненских университетов.

Парень был доставлен в специализированное медучреждение для обследования. Обстоятельства случившегося выясняются.