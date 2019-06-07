Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе «Экстренный вызов». Кроме оружия, в доме мужчины нашли десяток комплектующих и свыше 50 граммов пороха.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Также изъяты 19 магазинов, более 30 возвратных боевых пружин, являющимися деталями к пистолету Макарова. Возбуждено уголовное дело. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
После экспертизы, оперативники выяснили: незарегистрированное оружие и боеприпасы в отличном состоянии. В лучшем случае мужчина получит два года исправительных работ. В худшем – сядет на 7 лет.