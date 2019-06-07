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Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал

07 июня 2019 12:55
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Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе «Экстренный вызов». Кроме оружия, в доме мужчины нашли десяток комплектующих и свыше 50 граммов пороха.

Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал-1

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Также изъяты 19 магазинов, более 30 возвратных боевых пружин, являющимися деталями к пистолету Макарова. Возбуждено уголовное дело. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

После экспертизы, оперативники выяснили: незарегистрированное оружие и боеприпасы в отличном состоянии. В лучшем случае мужчина получит два года исправительных работ. В худшем – сядет на 7 лет.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Ольга Шкуратова

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