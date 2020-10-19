Машина такси влетела в фуру на МКАД

По информации ГАИ, Lada под управлением 20-летнего водителя двигалась по МКАД со стороны улицы Ташкентской в направлении Турова. В районе Чижовки он не справился с управлением и врезался в фуру. Большегруз в этот момент стоял в районе съезда с магистрали.