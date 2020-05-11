Прямой эфир

В Краснопольском районе мужчина и его племянница умерли от отравления ядовитым растением

11 мая 2020 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 мая в деревне Кожемякино Краснопольского района мужчина и ребёнок отравились ядовитым растением. 

Как сообщает Следственный комитет, 39-летний местный житель сорвал на участке рядом с домом корнеплод. Гражданин подумал, что это съедобный овощ и принёс его в дом. 

В Краснопольском районе мужчина и его племянница умерли от отравления ядовитым растением -1

Фото: Следственный комитет 

Мужчина и его 10-летняя племянница съели растение, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь, однако девочка и её дядя скончались. 

В Краснопольском районе мужчина и его племянница умерли от отравления ядовитым растением -4

Фото: Следственный комитет 

Ведётся проверка. Предварительно, погибшие съели вёх ядовитый. По изъятому корнеплоду назначена ботаническая экспертиза. 

Ранее в Кобрине семья с полуторагодовалым ребёнком отравилась грибами.

Пострадавшие были доставлены в больницы – подробнее здесь

# Отравления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Смолевичском районе Mercedes съехал в кювет, погиб водитель
11 мая 2020 07:56

В Смолевичском районе Mercedes съехал в кювет, погиб водитель

В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека
11 мая 2020 06:16

В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека

В Новополоцке Toyota сбила велосипедиста на пешеходном переходе
10 мая 2020 11:41

В Новополоцке Toyota сбила велосипедиста на пешеходном переходе