В Краснопольском районе мужчина и его племянница умерли от отравления ядовитым растением
Новости Беларуси. 9 мая в деревне Кожемякино Краснопольского района мужчина и ребёнок отравились ядовитым растением.
Как сообщает Следственный комитет, 39-летний местный житель сорвал на участке рядом с домом корнеплод. Гражданин подумал, что это съедобный овощ и принёс его в дом.
Фото: Следственный комитет
Мужчина и его 10-летняя племянница съели растение, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь, однако девочка и её дядя скончались.
Фото: Следственный комитет
Ведётся проверка. Предварительно, погибшие съели вёх ядовитый. По изъятому корнеплоду назначена ботаническая экспертиза.
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Пострадавшие были доставлены в больницы – подробнее здесь.