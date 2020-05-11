В Краснопольском районе мужчина и его племянница умерли от отравления ядовитым растением

Новости Беларуси. 9 мая в деревне Кожемякино Краснопольского района мужчина и ребёнок отравились ядовитым растением.

Как сообщает Следственный комитет, 39-летний местный житель сорвал на участке рядом с домом корнеплод. Гражданин подумал, что это съедобный овощ и принёс его в дом.