Погиб газоэлектросварщик 1980 года рождения. Что известно о ЧП на Светлогорском ЦКК?

Новости Беларуси. Пожар на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром при проведении сварочных работ произошло возгорание. Погиб один человек. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Работали 15 подразделений МЧС. В течение часа пожар был локализован, а еще через час – ликвидирован полностью.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:

В 10.38 на Центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на ЦКК произошло возгорание масла.

По прибытии наших поздразделений было видно горение резервуара размерами 6 на 12 метров в высоту. Причина пожара – неосторожное обращение при газосварочных работах работниками предприятия «Белсантехмонтаж». Один из работников – газоэлектросварщик 1980 года рождения – погиб при взрыве газовоздушной смеси.