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Погиб газоэлектросварщик 1980 года рождения. Что известно о ЧП на Светлогорском ЦКК?

19 октября 2020 13:42
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Новости Беларуси. Пожар на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошёл пожар. Погиб человек

Погиб газоэлектросварщик 1980 года рождения. Что известно о ЧП на Светлогорском ЦКК?-1

Утром при проведении сварочных работ произошло возгорание. Погиб один человек. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Работали 15 подразделений МЧС. В течение часа пожар был локализован, а еще через час – ликвидирован полностью.  

Погиб газоэлектросварщик 1980 года рождения. Что известно о ЧП на Светлогорском ЦКК?-4

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:
В 10.38 на Центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на ЦКК произошло возгорание масла.  

По прибытии наших поздразделений было видно горение резервуара размерами 6 на 12 метров в высоту. Причина пожара – неосторожное обращение при газосварочных работах работниками предприятия «Белсантехмонтаж». Один из работников – газоэлектросварщик 1980 года рождения – погиб при взрыве газовоздушной смеси.  

Погиб газоэлектросварщик 1980 года рождения. Что известно о ЧП на Светлогорском ЦКК?-7

Обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются. Предприятие сейчас работает в полноценном режиме.

# ЧП # происшествия # Сергей Дичковский # Фотофакт

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