Прямой эфир

В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться

02 февраля 2020 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры. 

Как сообщает МВД Беларуси, потерпевшая была госпитализирована с огнестрельным ранением. Чтобы найти подозреваемого, были задействованы все наряды городской милиции. На окраине Витебска в районе гаражного кооператива 36-летний гражданин был задержан. 

На место происшествия выбывала СОГ, выясняются все детали случившегося. Отмечается, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия. 

Осенью 2019 года в Шкловском районе мужчина ранил супругу и пытался напасть на милиционера. 

Ранее гражданин был судим за истязание жены – подробности здесь

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ
01 февраля 2020 10:32

В Ивацевичах мужчина хотел с сыном покататься на коньках и избил работника ДЮСШ

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
01 февраля 2020 06:40

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

В Барановичах умер 4-летний мальчик. Его госпитализировали с острой зубной болью
31 января 2020 14:53

В Барановичах умер 4-летний мальчик. Его госпитализировали с острой зубной болью