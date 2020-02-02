В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться

Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры.

Как сообщает МВД Беларуси, потерпевшая была госпитализирована с огнестрельным ранением. Чтобы найти подозреваемого, были задействованы все наряды городской милиции. На окраине Витебска в районе гаражного кооператива 36-летний гражданин был задержан.

На место происшествия выбывала СОГ, выясняются все детали случившегося. Отмечается, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.

Осенью 2019 года в Шкловском районе мужчина ранил супругу и пытался напасть на милиционера.