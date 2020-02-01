В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП.
Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, водитель за рулём Renault двигался по трассе М1. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в ГАЗ-3302. Водитель легкового автомобиля оказался заблокирован.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели освободили пострадавшего, после чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель «Газели» не пострадал.
Фото: МЧС Беларуси
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