В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, водитель за рулём Renault двигался по трассе М1. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в ГАЗ-3302. Водитель легкового автомобиля оказался заблокирован.

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели освободили пострадавшего, после чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель «Газели» не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси