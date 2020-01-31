В Барановичах умер 4-летний мальчик. Его госпитализировали с острой зубной болью

Новости Беларуси. По факту смерти 4-летнего мальчика в Барановичах проводится проверка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, ребенка госпитализировали 20 января с острой зубной болью.

Мальчик скончался в медучреждении спустя четыре дня.

Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК:

Предварительно, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями.