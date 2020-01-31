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В Барановичах умер 4-летний мальчик. Его госпитализировали с острой зубной болью

31 января 2020 14:53
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Новости Беларуси. По факту смерти 4-летнего мальчика в Барановичах проводится проверка.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, ребенка госпитализировали 20 января с острой зубной болью.  

Мальчик скончался в медучреждении спустя четыре дня.  

Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.  

Юлия Гончарова, официальный представитель СК:  
Предварительно, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями.  

# Гибель детей # происшествия # Юлия Гончарова

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