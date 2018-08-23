В Витебске микроавтобус сбил пешехода. Парень переходил дорогу на красный свет и в наушниках

Новости Беларуси. Утром 22 августа на перекрёстке в Витебске микроавтобус сбил пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу молодого человека.
Новости Беларуси. Утром 22 августа на перекрёстке в Витебске микроавтобус сбил пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу молодого человека.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём транспортного средства находился 31-летний мужчина. По словам водителя, 23-летний пешеход переходил дорогу на красный свет и в наушниках.
Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Проводится проверка.
Летом 2018 года на МКАД под колёса Honda попал человек.
Пешеход перелез барьерное ограждение и попытался пересечь магистраль – подробнее здесь.