В Витебске микроавтобус сбил пешехода. Парень переходил дорогу на красный свет и в наушниках

Новости Беларуси. Утром 22 августа на перекрёстке в Витебске микроавтобус сбил пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу молодого человека.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём транспортного средства находился 31-летний мужчина. По словам водителя, 23-летний пешеход переходил дорогу на красный свет и в наушниках. Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома