Прямой эфир

В Витебске микроавтобус сбил пешехода. Парень переходил дорогу на красный свет и в наушниках

23 августа 2018 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 22 августа на перекрёстке в Витебске микроавтобус сбил пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу молодого человека.  

В Витебске микроавтобус сбил пешехода. Парень переходил дорогу на красный свет и в наушниках-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём транспортного средства находился 31-летний мужчина. По словам водителя, 23-летний пешеход переходил дорогу на красный свет и в наушниках.  

Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.  

В Витебске микроавтобус сбил пешехода. Парень переходил дорогу на красный свет и в наушниках-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года на МКАД под колёса Honda попал человек. 

Пешеход перелез барьерное ограждение и попытался пересечь магистраль – подробнее здесь.  

# Авария в Витебске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно задержали парня, подозреваемого в краже 11 велосипедов
22 августа 2018 20:54

В Молодечно задержали парня, подозреваемого в краже 11 велосипедов

На МКАД насмерть сбит пешеход, который перелез отбойник
22 августа 2018 20:23

На МКАД насмерть сбит пешеход, который перелез отбойник

В Березовском районе во время пожара в птичнике погибли 820 утят
22 августа 2018 15:28

В Березовском районе во время пожара в птичнике погибли 820 утят