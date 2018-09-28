Была вместе с парнем: в Бресте нашли пропавшую студентку

Новости Беларуси. Пропавшую 24 сентября в Бресте девушку нашли. Молодая женщина была у парня.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о пропаже одной из учащихся колледжа правоохранителям стало известно от преподавательницы учреждения образования.

В понедельник утром 18-летняя уроженка Пружанского района покинула общежитие, не взяв с собой мобильник. Четыре дня о местонахождении пропавшей ничего не было известно. С родителями девушка также не связывалась.

Гражданку нашли в Бресте, с ней всё хорошо. Студентка была вместе со своим парнем. В настоящее время девушка вернулась в колледж.