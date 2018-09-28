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Была вместе с парнем: в Бресте нашли пропавшую студентку

28 сентября 2018 12:20
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Новости Беларуси. Пропавшую 24 сентября в Бресте девушку нашли. Молодая женщина была у парня.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, о пропаже одной из учащихся колледжа правоохранителям стало известно от преподавательницы учреждения образования.  

В понедельник утром 18-летняя уроженка Пружанского района покинула общежитие, не взяв с собой мобильник. Четыре дня о местонахождении пропавшей ничего не было известно. С родителями девушка также не связывалась.  

Гражданку нашли в Бресте, с ней всё хорошо. Студентка была вместе со своим парнем. В настоящее время девушка вернулась в колледж.  

# Пропавшие люди # происшествия

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