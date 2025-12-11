Лукашенко назначил 56 молодым учёным стипендии на 2026 год

Среди стипендиатов – 9 докторов наук, 27 кандидатов наук и 20 молодых ученых без степени. Это представители различных наук.

Александр Лукашенко назначил 56 молодым ученым стипендии на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение Президент подписал 11 декабря.

Разработки этих молодых ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности, имеют подтвержденную практическую эффективность для реального сектора экономики.

Результаты своих научных работ исследователи публикуют в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Наработки используются для обучения студентов и применяются на предприятиях, учреждениях здравоохранения, научных организациях.

Для совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит 600 рублей в месяц. Стипендии Президента Беларуси молодым ученым назначаются с 2005 года по результатам ежегодного открытого республиканского конкурса.