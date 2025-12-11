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Лукашенко назначил 56 молодым учёным стипендии на 2026 год

11 декабря 2025 17:31
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Александр Лукашенко назначил 56 молодым ученым стипендии на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение Президент подписал 11 декабря.

Среди стипендиатов – 9 докторов наук, 27 кандидатов наук и 20 молодых ученых без степени. Это представители различных наук.

Лукашенко назначил 56 молодым учёным стипендии на 2026 год-2

Разработки этих молодых ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности, имеют подтвержденную практическую эффективность для реального сектора экономики.

Результаты своих научных работ исследователи публикуют в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Наработки используются для обучения студентов и применяются на предприятиях, учреждениях здравоохранения, научных организациях.

Для совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит 600 рублей в месяц. Стипендии Президента Беларуси молодым ученым назначаются с 2005 года по результатам ежегодного открытого республиканского конкурса.

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