Две масштабные благотворительные акции пройдут в Беларуси

Белорусы готовятся к зимним праздникам с традиционным вниманием к детям и людям старшего поколения. В преддверии Рождества и Нового года в стране пройдут две масштабные благотворительные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный белорусский марафон добра «Наши дети» стартует 15 декабря. В Гомеле на базе дворцово-паркового ансамбля пройдет масштабное открытие, к которому по видеосвязи присоединятся все регионы страны.

До 14 января должностные лица, руководители госорганов и организаций посетят более 150 детских домов и медицинских учреждений, чтобы поздравить свыше миллиона детей. Это ребята из многодетных и неполных семей, с особенностями здоровья и те, кто остался без попечения родителей. А около 2 400 детей отправятся на главную елку страны во Дворец Республики. На благотворительное мероприятие от имени главы государства пригласят юных белорусов от 8 до 14 лет. В Гомеле огни на главной ёлке зажгут 13 декабря.

Людмила Подлужная, директор Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:

Мы идем к детям с подарками. Мы идем к детям всем, не только тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы дарим радость. Я считаю, что это священный долг каждого белоруса. И дети, по моему глубокому убеждению, могут забыть конфету, которую им принесли, подарили. Они могут даже, может быть, подарок забыть. Но то счастье, тот всплеск эмоций они будут помнить всегда. Не останутся без внимания и пожилые люди. Акция «От всей души» стартует 23 декабря. Ветераны, долгожители и одинокие пенсионеры смогут принять участие в праздничных концертах, тематических встречах и получить подарки. Планируется, что руководители госорганов посетят более 35 учреждений, поздравив свыше полумиллиона человек по всей стране.