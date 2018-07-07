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На трассе Минск – Молодечно 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes

07 июля 2018 13:33
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Новости Беларуси. Утром 7 июня в Минском районе произошло ДТП на трассе Р-28 Минск – Молодечно – Нароч.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, в субботу по обочине автодороги в сторону Молодечно ехали школьники-велосипедисты. Согласно предварительной версии, на 15 километре трассы один из велосипедистов наехал на кирпич, из-за чего произошло столкновение.  

На трассе Минск – Молодечно 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

13-летняя девочка упала на проезжую часть перед Mercedes. Водитель иномарки сумел объехать несовершеннолетнюю, но задел велосипед, который упал школьнице на ногу. В результате произошедшего девочка получила травму ноги. Пострадавшую доставили в медучреждение.  

Выясняются обстоятельства аварии. Машина прикрытия отсутствовала, тренера в момент ДТП также не было.  

На неделе в Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста.  

Мальчика госпитализировали – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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