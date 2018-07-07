На трассе Минск – Молодечно 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, в субботу по обочине автодороги в сторону Молодечно ехали школьники-велосипедисты. Согласно предварительной версии, на 15 километре трассы один из велосипедистов наехал на кирпич, из-за чего произошло столкновение.

Новости Беларуси. Утром 7 июня в Минском районе произошло ДТП на трассе Р-28 Минск – Молодечно – Нароч.

13-летняя девочка упала на проезжую часть перед Mercedes. Водитель иномарки сумел объехать несовершеннолетнюю, но задел велосипед, который упал школьнице на ногу. В результате произошедшего девочка получила травму ноги. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Выясняются обстоятельства аварии. Машина прикрытия отсутствовала, тренера в момент ДТП также не было.

На неделе в Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста.