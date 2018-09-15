Прямой эфир

Под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл. Погибли два человека

15 сентября 2018 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 14 сентября на трассе Минск – Могилёв SEAT Ibiza врезался в стоявший мотоцикл.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, авария произошла возле деревни Княжицы. Иномаркой управлял 27-летний водитель. На мотоцикле «Днепр» ехали 26-летний и 16-летний жители деревни Никитиничи.  

Под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл. Погибли два человека-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

От удара несовершеннолетний упал на другую сторону проезжей части, где на него наехал Renault Megane, за рулём которого находился 42-летний минчанин. Подросток погиб на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, его жизнь спасти не удалось.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».  

Под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл. Погибли два человека-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

Место ДТП осмотрено. Назначено проведение ряда экспертиз, выясняются все обстоятельства случившегося.  

Если вы обладаете какой-либо информацией об указанной аварии, сообщите об этом по телефону +375 29 310-29-11 Дежурная часть УСК по Могилёвской области.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Поставском районе перевернулся Peugeot, водитель погиб
15 сентября 2018 12:02

В Поставском районе перевернулся Peugeot, водитель погиб

Ноутбук вместо паспортов: граждане Сирии и Египта пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу
15 сентября 2018 08:27

Ноутбук вместо паспортов: граждане Сирии и Египта пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу

Двух лосей застрелили браконьеры в Столинском районе
15 сентября 2018 07:53

Двух лосей застрелили браконьеры в Столинском районе