Под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл. Погибли два человека

Как сообщает УСК по Могилёвской области, авария произошла возле деревни Княжицы. Иномаркой управлял 27-летний водитель. На мотоцикле «Днепр» ехали 26-летний и 16-летний жители деревни Никитиничи.

От удара несовершеннолетний упал на другую сторону проезжей части, где на него наехал Renault Megane, за рулём которого находился 42-летний минчанин. Подросток погиб на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, его жизнь спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».