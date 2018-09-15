Под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл. Погибли два человека
Новости Беларуси. Вечером 14 сентября на трассе Минск – Могилёв SEAT Ibiza врезался в стоявший мотоцикл.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, авария произошла возле деревни Княжицы. Иномаркой управлял 27-летний водитель. На мотоцикле «Днепр» ехали 26-летний и 16-летний жители деревни Никитиничи.
Фото: УСК по Могилёвской области
От удара несовершеннолетний упал на другую сторону проезжей части, где на него наехал Renault Megane, за рулём которого находился 42-летний минчанин. Подросток погиб на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, его жизнь спасти не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Фото: УСК по Могилёвской области
Место ДТП осмотрено. Назначено проведение ряда экспертиз, выясняются все обстоятельства случившегося.
Если вы обладаете какой-либо информацией об указанной аварии, сообщите об этом по телефону +375 29 310-29-11 Дежурная часть УСК по Могилёвской области.