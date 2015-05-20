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Более 500 баррелей нефти вытекло в океан в Калифорнии: пятно растянулось почти на 7 км

20 мая 2015 10:34
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Новости США. Соединенные Штаты – на грани экологической катастрофы. В Калифорнии произошел разлив нефти из прорванного трубопровода. В океан вытекло более 500 баррелей топлива – пятно из «черного золота» растянулось почти на 7 километров. Загрязнен и знаменитый пляж Санта-Барбары, сейчас его закрыли для отдыхающих.

Идет экстренная эвакуация местных жителей. Есть опасения, что загрязнение попало в водопровод. Спасатели пытаются ликвидировать разлив, однако пока их усилия не увенчались успехом. Процесс продвигается крайне медленно. На устранение последствий аварии уйдет несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Экология

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