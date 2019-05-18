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В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

18 мая 2019 11:34
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Новости Беларуси. Вторую крупную партию наркотиков за последнюю неделю задержали брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов-1

На этот раз через пункт пропуска «Домачево» гражданин Словакии пытался ввести в Беларусь более 80 килограммов психотропов. 70 килограммов таблеток экстази были спрятаны в газовом баллоне внедорожника, остальное – брикеты с веществом белого и коричневого цвета – в порогах автомобиля.

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов-4

Машина шла по красному коридору. На наличие запрещённого груза указали служебные собаки. Иностранный гражданин задержан и помещен за решётку.

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов-7

Возбужденно уголовное дело. Напомним, что неделей ранее в этом же пункте пропуска была задержана самая крупная за последние 25 лет партия наркотиков. Около 100 килограммов психотропов пыталась провести из ЕС россиянка.

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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