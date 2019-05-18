В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

Новости Беларуси. Вторую крупную партию наркотиков за последнюю неделю задержали брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз через пункт пропуска «Домачево» гражданин Словакии пытался ввести в Беларусь более 80 килограммов психотропов. 70 килограммов таблеток экстази были спрятаны в газовом баллоне внедорожника, остальное – брикеты с веществом белого и коричневого цвета – в порогах автомобиля.

Машина шла по красному коридору. На наличие запрещённого груза указали служебные собаки. Иностранный гражданин задержан и помещен за решётку.