Ехали на зелёный свет. В Бресте столкнулись Volkswagen и Citroen

Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя минчанка за рулём Volkswagen Passat двигалась по ул. Мицкевича в направлении ул. Ленина. На перекрёстке водитель поворачивала налево и не пропустила Citroen C3, которым управляла 36-летняя брестчанка.
А аварии пострадала водитель Citroen, женщина была госпитализирована.
Проводится проверка. Отмечается, что оба водителя ехали на зелёный свет.
На неделе в Житковичском районе столкнулись Iveco и Audi.
Пострадал пассажир одной из машин – здесь подробности.