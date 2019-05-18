Ехали на зелёный свет. В Бресте столкнулись Volkswagen и Citroen

Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя минчанка за рулём Volkswagen Passat двигалась по ул. Мицкевича в направлении ул. Ленина. На перекрёстке водитель поворачивала налево и не пропустила Citroen C3, которым управляла 36-летняя брестчанка.

А аварии пострадала водитель Citroen, женщина была госпитализирована.

Проводится проверка. Отмечается, что оба водителя ехали на зелёный свет.

На неделе в Житковичском районе столкнулись Iveco и Audi.