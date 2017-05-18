Автомобиль без водителя в Витебске насмерть сбил 69-летнюю женщину

Новости Беларуси. Следователи устанавливают очевидцев аварии в Витебске, в которой Toyota Auris без водителя наехала на пешехода. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась.

В отношении хозяйки автомобиля возбуждено уголовное дело.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Управлением Следственного комитета по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии по улице Гоголя в Витебске, в результате которого погибла пенсионерка. Следствием установлено, что 13 мая жительница Витебска приехала на работу на автомобиле Toyota Auris и припарковала его у правого края проезжей части возле дома №12 по улице Гоголя. Около 14 часов 30 минут произошло самопроизвольное движение задним ходом автомобиля, который совершил наезд на женщину пешехода.

Назначен ряд экспертиз. Если вы стали свидетелем произошедшего, либо обладаете какой-либо важной информацией, просьба сообщить об этом по адресу: Витебск, проспект Московский 51а, или позвонить по телефону 8 (0212) 46-20-78.