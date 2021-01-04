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В Вилейском районе утонули два рыбака

04 января 2021 13:50
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Новости Беларуси. В Вилейском районе утонули два рыбака. 71-летний житель деревни Сивцы ловил рыбу на льду озера Борки со своим 59-летним другом, жителем Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе утонули два рыбака-1

Когда мужчины перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. Водолазы Вилейской спасательной станции нашли тела рыбаков. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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