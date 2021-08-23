В Стародорожском районе от удара током погиб 3-летний ребёнок

Новости Беларуси. В агрогородке Синегово Стародорожского района произошла трагедия. В результате электротравмы погиб трехлетний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в отсутствие родителей. С малышом находились 13-летний брат и 7-летняя сестра. Мальчика обнаружили возле электрического насоса без признаков жизни. Соседи вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось. По всей вероятности мальчик прикоснулся к оголенной части электропровода. По факту гибели проводится проверка.